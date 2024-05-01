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Dünya
AA 01.05.2024 13:15

İran: Nükleer tesisleri denetleyen UAEA müfettişlerinin ülkeye girişi engellenmedi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin denetimlerini engellemediklerini ve ülkede Ajans'a bağlı 130'dan fazla uluslararası müfettişin görev yaptığını söyledi.

İran: Nükleer tesisleri denetleyen UAEA müfettişlerinin ülkeye girişi engellenmedi
[Fotograf: AA]

Başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklama yapan İslami, "Biz, Ajans'ın müfettişlerinin hiçbirinin İran'a girişini yasaklamadık ve şu anda 130'dan fazla müfettişin İran'da denetim için bulunmasına izin veriliyor." dedi.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, İran'ın nükleer programının askeri yönüyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine İslami, "Bunlar Grossi'nin tutumu değil, gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulardır. Sürekli olarak dünyaya İran'ın nükleer programının barışçıl olmadığını ima etmeye çalışan yıkıcı ve Siyonist akımlar, sık sık bu soruyu soruyor ancak Grossi her zaman İran'ın silah programına dair hiçbir işaret olmadığını belirtmiştir." ifadelerini kullandı.

İslami, UAEA Başkanı Grossi'nin 6-8 Mayıs'ta İsfahan'da düzenlenecek Uluslararası Nükleer Bilimler ve Teknolojiler Konferansı'na katılacağını aktardı.

Grossi, şubat ayında yaptığı açıklamada, İran ile ilişkilerdeki sorunları çözmek için Tahran'a bir ziyaret planladığını söylemişti. UAEA Başkanı, İran'ın uranyum zenginleştirme hızının geçen yılın sonundan itibaren biraz yavaşladığını ancak hala ayda yaklaşık 7 kg, yüzde 60 saflığa kadar yüksek oranda uranyum zenginleştirmeye devam ettiğini açıklamıştı.

İran, ABD yaptırımlarının ardından yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başladı

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran, Aralık 2020'de Meclis tarafından çıkarılan yasa kapsamında ilk olarak Natanz'da Nisan 2021'de yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini duyurmuştu.

UAEA, uranyumun yüzde 60 zenginleştirilmesinin sivil amaçlar için gerekli olmadığını belirtiyor. Bununla birlikte uranyumun yüzde 20 ve üzerinde zenginleştirilmesi, nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

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