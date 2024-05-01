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Dünya
AA 01.05.2024 13:04

İsrail ile Hamas arasındaki ihtilaflı noktalara ilişkin görüşmeler devam ediyor

Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin Mısır’ın başkenti Kahire’de devam eden müzakerelerde, İsrail ile Hamas arasındaki ihtilaflı noktaların çözümü için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ihtilaflı noktalara ilişkin görüşmeler devam ediyor

Mısır’ın Al-Qahera News televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, “Ateşkes anlaşmasına varma çabaları, olumlu bir atmosferde devam ediyor.” dedi.

Adı açıklanmayan kaynak, “İki taraf (İsrail ve Hamas) arasındaki bazı tartışmalı noktaları çözmek için Mısır'da ilgili tüm taraflarla istişareler yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan’da Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

Hamas'tan bir heyetin ateşkes teklifini görüşmek üzere 22 Nisan'da Kahire'ye gittiği aktarılmıştı.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.

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