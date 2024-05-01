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Dünya
AA 01.05.2024 10:59

İşgal altındaki Batı Şeria’da 20 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçleri salı akşamından bu sabaha kadar Batı Şeria’da 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da 20 Filistinli gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ile Filistinli Esirler Cemiyeti’nden yapılan ortak açıklamaya göre son gözaltılar Beytüllahim, Elhalil, Nablus, Kalkilya, Tubas, Eriha ve Ramallah gibi kentlerde yoğunlaştı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 535’e yükseldi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim’den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile işgalci Yahudilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

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