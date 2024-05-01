Sağanak Yağışlı 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 01.05.2024 13:39

İngiltere'nin Ruanda planı devreye sokuldu

İngiltere, düzensiz göçmenleri Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderme planını uygulamaya koydu. Ülkeye yasal yollarla gelip sığınma talebinde bulunan bir kişi, 3 bin sterlin karşılığında Ruanda'ya gönderildi.

İngiltere'nin Ruanda planı devreye sokuldu

İngiltere'de düzensiz göçmenleri Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderme planı geçen hafta yasalaştı.

İlk sınır dışı işlemi "gönüllü sınır dışı programı" kapsamında gerçekleşti.

Ülkeye yasal yollarla girip sığınma talebinde bulunan Afrika kökenle bir göçmen 3 bin sterlin karşılığında Ruanda'ya gitmeyi kabul etti.

Haftanın başında tarifeli uçakla Ruanda'ya gönderildi. Ruanda İngiltere'den gelen düzensiz göçmenleri sınır dışı edemeyecek.

Bu kişilerin İngiltere'ye dönmelerine de izin verilmeyecek.

Düzensiz göçmenleri taşıyacak ilk uçuşların 10 ila 12 hafta içinde başlaması planlanıyor. 

ETİKETLER
İngiltere Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
İran: Nükleer tesisleri denetleyen UAEA müfettişlerinin ülkeye girişi engellenmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
13:49
TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa görüşmelerine devam edecek
13:41
ABD, ülkede yakını bulunan Filistinlileri mülteci olarak kabul etmeye hazırlanıyor
13:56
Bakan Bayraktar: 160 milyon metreküp doğal gazı sıvı halde alabiliyoruz
13:25
Olumlu hava Bingöllü arıcıları umutlandırdı
13:33
Bakan Işıkhan: Sendikalarımızla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz
İsrail'in harabeye çevirdiği Han Yunus'a dönen Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor
İsrail'in harabeye çevirdiği Han Yunus'a dönen Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Türk enstrümanlarını geleceğe taşıyor: Feridun Obul
Türk enstrümanlarını geleceğe taşıyor: Feridun Obul
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ