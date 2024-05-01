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Dünya
AA 01.05.2024 13:53

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
[Fotograf: AA]

Filistinli aktivist Basim Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, El Halil'in güneyindeki Yatta beldesi yakınlarına baskın düzenlediğini söyledi.

Avde, baskında Halle Furn bölgesinde yer alan 8 kişilik Filistinli aileye ait evin "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla İsrail güçleri tarafından yıkıldığını belirtti.

İsrail makamlarının, ruhsatsız inşaat iddiasını kendilerine bildirdiklerini; ruhsat almaya çalıştıklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını belirten Avde, İsrail'in "yasa dışı Yahudi yerleşim projesi için Filistinlileri zorla evlerinden çıkardığını" kaydetti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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