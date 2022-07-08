Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 12:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Traktöre çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktöre çarpmamak için manevra yapan otomobil karşı yöne geçip devrildi, sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tarık Aytaç yönetimindeki otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan traktöre çarpmamak için ani manevra yaptı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüj üzerinden karşı yöne geçip, yoldan çıkarak devrildi.
Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Bursa Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:16
- 14:17
- 14:01
- 13:56
- 14:20
Sıradaki Haber
Arızalanan otomobili itenlere araç çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz