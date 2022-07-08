Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tarık Aytaç yönetimindeki otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan traktöre çarpmamak için ani manevra yaptı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüj üzerinden karşı yöne geçip, yoldan çıkarak devrildi.

Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.