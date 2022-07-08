İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması" yapıldı.11 bin 243 ekip tarafından yapılan uygulamaya, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenliğe bağlı 36 bin 904 personel katıldı.

Denetimlerde, 1352’si hükümlü 355’i yakalama emri ile aranmakta olan toplam 1707 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında “adam öldürme” suçundan 12, “hırsızlık suçundan” 252, “yaralama” suçundan 218, “cinsel” suçlardan 23, “yağma” suçundan 41, “dolandırıcılık” suçundan 116, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 62, “FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 3 şahıs bulunuyor. Ayrıca 6’sı çocuk olmak üzere toplam 10 kayıp şahıs bulundu.

396 araç trafikten men edildi

Aranan araçlar uygulaması sonucunda, 352 aranan şahıs yakalandı, 2 bin 220 araca idari yaptırım uygulandı, 396 araç trafikten men edildi, 137 şahsa sürücü belgesi bulunmadığından işlem yapıldı, 5 çalıntı araç yakalandı, 8 çenç şüphesi bulunan araç tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca, 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 154 mermi, 1 kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.