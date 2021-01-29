Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 23:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale ile adalar arasındaki planlı bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ, fırtına nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre Gökçeada-Kabatepe arasında planlanan bazı feribot seferleri saatinde yapılamayacak.
Gökçeada'dan saat 08:00 seferi saat 10:00'da, Kabatepe'den saat 10:00 seferi saat 12:00'de gerçekleştirilecek.
Etiketler: Fırtına
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