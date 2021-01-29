Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ, fırtına nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre Gökçeada-Kabatepe arasında planlanan bazı feribot seferleri saatinde yapılamayacak.

Gökçeada'dan saat 08:00 seferi saat 10:00'da, Kabatepe'den saat 10:00 seferi saat 12:00'de gerçekleştirilecek.