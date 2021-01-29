Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın sabahtan itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda fırtına (40-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 kilometre/saat) beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.