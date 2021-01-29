Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 22:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın sabahtan itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda fırtına (40-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 kilometre/saat) beklendiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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