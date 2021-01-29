Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamaya yol açtı. Bitlis-Diyarbakır kara yolunda yüze yakın araç yolda kaldı.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bitlis'in Rahva mevkisinde ve Bitlis-Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde yüze yakın araç yolda kaldı.
Polis ekipleri, yük taşımacılığı yapan tırları yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle akaryakıt istasyonları ve yol kenarlarında bekletti.
Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle polis ekipleri, kontrollü şekilde yolu ulaşıma açtı.
Ekipler, yolda kara saplanan araçları da kurtardı.
Etiketler: Kar Yağışı
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