Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, şehir merkezinde vaka sayısının sıfırlandığını söyledi.

İlçeye bağlı Kırha köyünde 3, Kayadibi köyünde ise 1 vakanın olduğu bilgisini veren Çatal, "İlçe genelinde aldığımız tedbirler vaka sayısı tablomuzda da net olarak gözükmektedir. Umudumuz yeni vaka sayılarının çıkmaması. Tedbirleri sürdüreceğiz" dedi.

Köylerdeki vakaların sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Çatal, karantina sürelerinin ise 2 gün sonra biteceğini söyledi.