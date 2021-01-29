Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıyan ve 17 Ocak’ta İnkumu açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinin batma anına ilişkin gemi içinden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gemiye sabitlenen bir telefon kamerasına yansıyan görüntülerde geminin 2’ye bölünme anı görülüyor. Gemi içerisindeki mürettabatın o anlar da yaşadığı panik hali de görüntülere yansıyor.

17 Ocak’ta İnkumu açıklarında "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, 3 kişinin cansız bedenleri karaya çıkarılmıştı.

Bölgede, gemi mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.