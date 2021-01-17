Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, 4 mürettebatın hayatını kaybettiği, 6 kişinin de kurtarıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gemide bulunan 12 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait bot tarafından 6 kişi kurtarıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın’da batan kuru yük gemisine dair gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. https://t.co/yGjGabJQQd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 17, 2021

MSB’den kurtarma çalışmalarına fırkateyn desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn görevlendirildiğini açıkladı.