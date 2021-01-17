Bartın’da kuru yük gemisi battı: 4 mürettebat hayatını kaybetti
Bartın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı. 4 mürettebat hayatını kaybederken, 6 kişi de kurtarıldı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, 4 mürettebatın hayatını kaybettiği, 6 kişinin de kurtarıldığı bilgisine ulaşıldı.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gemide bulunan 12 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Şu ana kadar Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait bot tarafından 6 kişi kurtarıldı.
Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın’da batan kuru yük gemisine dair gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. https://t.co/yGjGabJQQd— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 17, 2021
MSB’den kurtarma çalışmalarına fırkateyn desteği
Milli Savunma Bakanlığı, Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn görevlendirildiğini açıkladı.
Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi. pic.twitter.com/NskeXwmAhX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2021