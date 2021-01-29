Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde 3 ve İkizdere'de 18 olmak üzere 28 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için 21 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışın Ovit Dağı'nda ve Ayder Yaylası'nda da etkili olduğu belirtildi.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması için çalışmalara devam ediyor.

Yetkililer, sürücüleri araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyardı.