İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü iş birlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sonucu Sarısakal Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin, PKK propagandasını yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi operasyonla gözaltına alan ekipler, ikamette kurusıkı tabanca, şarjör, 5 dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirdi.

