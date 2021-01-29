Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü iş birlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sonucu Sarısakal Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin, PKK propagandasını yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüpheliyi operasyonla gözaltına alan ekipler, ikamette kurusıkı tabanca, şarjör, 5 dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirdi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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