Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar saat 21.00`da başlayacak. Pazartesi saat 05.00`da sona erecek kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

D-100 Karayolu Merter, Topkapı ve Cevizlibağ mevkiinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, Mecidiyeköy’den Asya yakasına ise yoğunluk artmaya devam ediyor.