Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 17:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 76’ya yükseldi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar saat 21.00`da başlayacak. Pazartesi saat 05.00`da sona erecek kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.
D-100 Karayolu Merter, Topkapı ve Cevizlibağ mevkiinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, Mecidiyeköy’den Asya yakasına ise yoğunluk artmaya devam ediyor.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Trafik
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