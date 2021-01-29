Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal üretimde biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında faydalı böcek üretimi için çalışma başlattı.

Proje ile tesislerde 27 ton patates üzerinde 3 milyon avcı böcek ve 5 milyon faydalı böcek üretimi gerçekleştirilecek.

"Unlu bit zararlısı" ile mücadele edecek

Faydalı böcekler, turunçgil ve narda kayıplara neden olan unlu bit zararlısıyla mücadelede kullanılacaklar.

Böceklerle, 35 bin dekarlık alanda bulunan 875 bin narenciye ağacında ya da 1 milyon 750 bin nar ağacında biyolojik mücadele yapılması planlanıyor.