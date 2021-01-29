Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 3 faklı mahallede buzağı hırsızlığı meydana geldi. 3 hırsız bahçe duvarından atlayarak girdikleri evdeki buzağıyı yine bahçe duvarından atlatarak çaldı.

Hayvanları çalınan kişilerin ihbarı üzerine jandarma hırsızların peşine düştü.

Ekipler üç hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti

S.K, F.U. ve T.G. isimli şüphelilerin Afyonkarahisar'dan kiraladıkları araçla hırsızlıkları gerçekleştirdiği belirlendi.

Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerindeki adreslerinde bulunamayan şüphelilerin, Artvin'de oldukları ve Hopa'dan Gürcistan’a kaçmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şüpheliler S.K. ve F.U. sınır kapısında üzerlerinde 11 bin 600 lira ile yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli T.G'nin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Hamamkarahisar Mahallesi'nden çalınan 21 günlük buzağı sahibine teslim edildi.