İzmir'in Ödemiş ilçesinde çalıştıkları çiçek serasına gitmek için yola çıkan 5 gencin içinde bulunduğu otomobil, buzlu yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki gençlerden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Demircili Mahallesi Tahtacıkuyu mevkisinde meydana geldi. Kayaköy’deki bir çiçek serasında çalışan Onur Karahayıt, İsmail Tosun, Emre Başol ve Sergen Metin Erhan Abacı’nın kullandığı otomobil ile yola çıktı. Ancak yolun buzlu olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 100 metre kayıp, yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Erhan Abacı, Onur Karahayıt ve İsmail Tosun yaralandı. Emre Başol ve Sergen Metin ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 3 yaralı gencin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.