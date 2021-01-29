Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Zeyport önlerinde demirli bulunan 108 metre uzunluğundaki Comoros bayraklı "STREAMLINE" isimli genel kargo gemisi, hava muhalefeti nedeniyle demir attı.

Fırtına nedeniyle sürüklenen gemi, sancak tarafından karaya oturdu.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yapılan kontrollerde gemide 2 personel bulunduğu ve personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gemiden herhangi bir petrol sızıntısının yaşanmadığı belirlendi. İstanbul Valiliği, olay nedeniyle çevre kirliliği yaşanmadığının rapor edildiğini açıkladı.