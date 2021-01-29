Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
İstanbul'da fırtınanın sürüklediği gemi karaya oturdu
Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Zeyport önlerinde demirli bulunan 108 metre uzunluğundaki Comoros bayraklı "STREAMLINE" isimli genel kargo gemisi, hava muhalefeti nedeniyle demir attı.
Fırtına nedeniyle sürüklenen gemi, sancak tarafından karaya oturdu.
Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yapılan kontrollerde gemide 2 personel bulunduğu ve personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gemiden herhangi bir petrol sızıntısının yaşanmadığı belirlendi. İstanbul Valiliği, olay nedeniyle çevre kirliliği yaşanmadığının rapor edildiğini açıkladı.
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