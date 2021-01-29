Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'ndek iş yerinin camı kırılarak 150 bin lira değerindeki 58 cep telefonu ve 2 dizüstü bilgisayarın çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İş yeri ile çevredeki 30'a yakın güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin Mumcu Caddesi'ndeki apartmana girdiklerini belirledi.

2 saat sonra evlerinde uyurken yakalandılar

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kaldıkları ev tespit edilen şüpheliler R.Ç. ve E.S.A, olaydan iki saat sonra evlerinde uyudukları sırada gözaltına alındı.

Çalınan eşyayı incelemenin ardından iş yeri sahibine teslim eden ekipler, araştırma sonucu çok sayıda sabıkası bulunan şüphelilerin 2020 Aralık ayında da iki iş yerindeki hırsızlık olayının failleri olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.