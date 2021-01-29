Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 15:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın’ın koronavirüse yenik düştü.
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını 30 Aralık’ta sosyal medya hesabından duyurduktan sonra süreci evinde geçirdiğini belirten Mustafa Sayın, durumunun ağırlaşması üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
24 gün önce de tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mustafa Sayın bugün hayatını kaybetti.
Sayın'ın cenazesinin Yayladağı ilçesinde toprağa verilecek.
Etiketler: Koronavirüs
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