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Dünya
AA 10.09.2026 21:23

Trump'ın, seçimi Cumhuriyetçilerin kazanması halinde Amerikalılara 5 bin dolar ödeme vaadi tartışılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her bir yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme vaadi kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Trump'ın, seçimi Cumhuriyetçilerin kazanması halinde Amerikalılara 5 bin dolar ödeme vaadi tartışılıyor

ABD kamuoyu, Trump'ın Texas'ta yapılan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde yaptığı 5 bin dolarlık ödeme vaadini tartışıyor.

Trump'ın Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her bir yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme yapacakları yönündeki açıklaması liberal medyada eleştirilere neden olurken, muhafazakar medyada ise olumlu şekilde değerlendirildi.

Trump'ın politikalarını eleştiren liberal medya kanalları, uygulanabilmesi halinde bu tür bir adımın bütçede 1,2 trilyon dolardan fazla ilave açığa neden olacağı ve bunun da ekonomiye zarar vereceği yaklaşımını öne çıkardı.

Bazı analistler ise bu tür bir ekonomik vaadin "seçim rüşveti" anlamına geleceği ve bunun yasal olarak tartışmalı olduğunu belirtti.

Sosyal medyada çıkan tartışmalarda da birçok kullanıcı, Trump'ın vaadinin gerçekçi ve yasal olmadığını savunurken, bazı kullanıcılar ise uygulanması halinde bunun ortalama ABD'liler için önemli bir ekonomik katkı anlamına geleceğini savundu.

Trump'ın trilyon dolarlık ödeme planı

ABD Başkanı Trump, dün Texas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde, Temsilciler Meclisi ve Senatodaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeyeceklerini açıklamıştı.

Trump, söz konusu ödemeyi, şirketlerin hissedarlarına "pay" ödemesine benzetmişti.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, 245 milyon yetişkinin bulunduğu ABD'de yaklaşık 1,2 trilyon doları bulacak bu ödemenin yasal olup olmadığı belirsiz.

ABD'de geleneksel olarak başkanlık seçimlerinin yapıldığı yıl düzenlenen ve partilerin başkan adaylarının resmen ilan edildiği ulusal parti kongreleri, Amerikan siyasi sisteminde önemli yer tutuyor.

Trump'ın haziran ayında yaptığı çağrının ardından Kongre ara seçimleri öncesinde toplanmasına karar verilen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi, bu yönüyle bir ilki temsil ediyor.

ABD Başkanı, söz konusu kongrenin ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi tabanı konsolide etmek bakımından çok önemli olduğunu belirtiyor.

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