Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4’üncü katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü.

Bahçelievler Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4'üncü katında ütü kazanından kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan duvar, park halindeki araçların üzerine düştü, 3 araçta kısmi zarar oluştu.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul Bahçelievler'deki bir tekstil atölyesinin 4’üncü katında patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu iş yerinde ve önündeki 3 araçta kısmi zarar oluştu.https://t.co/O0Ryl2fmki pic.twitter.com/v9BhmcFSze