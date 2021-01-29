Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önce iki kez kısmi olarak getirilen ticari amaçlı hamsi av yasağı, 7 Şubat'a kadar uzatıldı.

Av yasağının uzatılması nedeniyle balık tezgahlarında hamsi bulmak zorlaşırken, fiyatlar da 20 liradan 35-40 liraya kadar yükseldi.

“Seneye av yasağına uyulursa hamsi bol yenir”

Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı esnafından Hacı Gün, iyi balık yemek için av yasağına uyulması gerektiğini söyledi.

Hamsinin yasak nedeniyle tezgahlarda azaldığını ancak diğer balık türlerinin bulunabildiğini belirten Gün, "Şu an buzhane hamsisi bulunuyor. Av yasağının gelmesi çok güzel oldu. Müşteri bir sene hamsi yemesin, diğer balık türlerinden yesin. Çünkü denizlerimiz verimli. Seneye av yasağına düzgün uyulursa vatandaşlarımız hamsiyi hem iri hem de bol, 15 liradan yiyebilir" dedi.