Türkiye'nin en önemli yatırımlarından olan yüksek hızlı tren (YHT) projeleri tamamlandığında iller arasında ulaştırma süreleri önemli ölçüde azalacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye 2009'da hizmete aldığı Ankara-Eskişehir Hattı'yla YHT işletmeciliğine başladı ve böylece dünyada 8. Avrupa'da 6. YHT işleticisi konumuna geldi.

Ankara-Konya Hattı 2011'de, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatları da 2014'te faaliyete geçerken konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetinde doğrudan 7 il, ülke nüfusunun yüzde 33'üne (doğrudan ve dolaylı 13 il yüzde 43) ulaşıldı.

Geride kalan dönemde YHT hat uzunluğu ise 1213 kilometreye yükselirken, bugüne kadar YHT konforu ve hızıyla 56,1 milyon seyahat gerçekleştirildi.

YHT'lerle Ankara-Eskişehir arası seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, Ankara-İstanbul arası 8 saatten 4 saate, Ankara-Konya arasında 10 saat 30 dakikadan 1 saat 45 dakikaya, Konya-İstanbul arasında 11 saatten 4,5 saate düştü.

Salgına rağmen 2,8 milyonun üzerinde yolcu taşındı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösterdi.

Buna karşın geçen yıl Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nda 462 bin 524, Ankara-Konya Hattı'nda 591 bin 526, Ankara-İstanbul Hattı'nda 1 milyon 270 bin 451, Konya-İstanbul Hattı'nda 508 bin 638 olmak üzere toplam 2 milyon 833 bin 139 yolcu seyahat etti.

Şehirlerarası seyahat sürelerini kısaltacak projeler

Mevcut hatların dışında 1889 kilometrelik Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir YHT hatlarında ise yapım çalışmaları devam ediyor.

Performans testlerine başlanan Ankara-Sivas YHT Hattı'nın ilk etapta Balışeyh-Yerköy-Sivas kesiminin hizmete alınması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Proje sona erdiğinde 2 il arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, seyahat süreside 12 saatten 2 saate düşecek.

Yapımı devam eden Ankara (Polatlı)-İzmir arasında devam eden demir yolu projesi tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye ve yaklaşık 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek.

Konya-Adana güzergahındaki projeler bitirildiğinde de söz konusu iller arasında seyahat süresi 5 saat 50 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek.

Mersin-Gaziantep arasında ise bugünün koşullarında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacak.

Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılacağı hatlar

Öte yandan yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği saatte 200 kilometre mesafe kat etmeye uygun yüksek hızlı tren hatlarının inşası da sürdürülüyor.

Bu kapsamda Bursa-Bilecik (Osmaneli), Sivas-Erzincan (Sivas-Zara), Konya-Karaman-Ulukışla, Yenice-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule (Çerkezköy-Kapıkule) olmak üzere toplam 1626 kilometre hızlı tren ve 357 kilometre konvansiyonel demir yolu hattı yapım çalışmaları devam ediyor.

Ankara-İstanbul YHT Hattı'yla bağlantılı olarak 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Bilecik (Osmaneli) Hattı Projesi tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem de İstanbul-Bursa arası seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacak.

Söz konusu projenin Bursa'dan Bandırma Limanı'na kadar uzatılmasıyla yıllık 4,5 milyon ton yük ve 6 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

Halkalı-Kapıkule Projesi'nin 1. etabı olan Çerkezköy-Kapıkule güzergahında yapım çalışmaları devam ediyor.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek, mevcut hat kapasitesi 4 kat artırılacak.

Kuzey-güney ve doğu-batı yeni demir yolu koridorunu oluşturacak Erzincan-Erzurum-Kars, Erzincan-Trabzon, Samsun- Kırıkkale, Antalya-Burdur/Isparta-Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir ve Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri gibi yeni hızlı tren projelerinde de proje hazırlama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda toplam 3 bin 719 kilometrelik kesimde etüt-proje çalışmaları tamamlandı.

Öte yandan 3 bin 358 kilometre güzergah uzunluğuna sahip toplam 6 bin 682 kilometrelik kesimde ise proje hazırlama çalışmaları sürdürülüyor.

Böylece toplam 14 bin 273 kilometrelik demir yolu hattında yapım, ihale ve etüt-proje çalışmaları devam ediyor.

Devam eden projelerde son durum

Bu arada devam eden projelerde çeşitli oranlarda gerçekleşme sağlandı.

Bursa-Yenişehir'de yüzde 74,89, Karaman-Ulukışla'da yüzde 73, Nurdağ-Başpınar'da altyapı yüzde 66 ve Konya-Karaman altyapı, üstyapı, elektrik işleri tamamlandı, sinyalizasyon işlerinde de yüzde 52'lik ilerleme kaydedildi.

Halkalı-Kapıkule (Çerkezköy-Kapıkule kesimi) altyapı çalışmalarında yüzde 25, Adana-İncirlik altyapı çalışmalarında yüzde 31, Fevzipaşa'da yüzde 35 ve Ankara-İzmir'de ise yüzde 41,2'lik kısım tamamlandı.

Mersin-Adana projesinde altyapı çalışmaları devam ederken, Sivas-Erzincan (Zara) projesinin altyapı çalışmalarında yüzde 0,2 ilerleme kaydedildi.