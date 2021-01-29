Adana'da geçen yıl eylül ayında oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi'nin, otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL'yi ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Ç, parayla birlikte ortadan kayboldu.

Olaydan birkaç gün sonra Ünverdi'nin ulaştığı Ramazan Ç, parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini öne sürüp telefonunu kapattı.

Ünverdi, başka bir personelinden, Ramazan Ç'nin bir koronavirüs hastasından tükürük aldığını ve içeceğine koymaya çalıştığını öğrendi.

Bu iddiaya şaşıran Ünverdi, "Ben hayatımda böyle bir öldürme tekniği görmedim" dedi.

Olayın basına yansımasının ardından Ramazan Ç'nin daha çok sinirlendiğini öne süren Ünverdi, tehdit mesajları almaya başladığını söyledi.

Bunun üzerine Adana Adliyesi'ne giden Ünverdi, Ramazan Ç. hakkında "öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından şikayetçi oldu.

"Durmadan beni öldüreceğini söylediği mesajlar atıyor"

Savcılığın koruma talebi istediğini söyleyen İbrahim Ünverdi, şunları söyledi:

"Bana, 'Seni virüsle öldüremedim. Kafana sıkacağım' şeklinde mesajlar atıyor. Durmadan beni öldüreceğini söylediği mesajlar atıyor. Çok şükür koruma verdiler ve Ramazan Ç'yi de arıyorlar. Eminim ki açtığım davadan da emsal bir karar çıkacaktır."

"Türkiye genelinde böyle bir dava söz konusu değil"

Ramazan Ç. hakkında gerekli başvuruların yapıldığını aktaran avukat Semih Nazik ise "Müvekkilim ve ailesi korku içerisinde. Bu davadan emsal bir karar çıkmasını bekliyoruz. Ülke genelinde bu zamana kadar böyle bir dava söz konusu olmadı. Korona hastasından alınan tükürüğü, müvekkilime içirmeye çalışması öldürmeye teşebbüstür. Bu nedenle kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanmasını temenni ediyoruz. Tehdit mesajlarıyla ilgili de gerekli beyanlarda bulunduk ve koruma kararı aldırdık" dedi.