İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda motorlu düzenekler vasıtasıyla kamyon ve tırlar için kaçak akaryakıt satıldığı tespit edildi. Bölgedeki üç çekici ve bir kamyonda 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçiren ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

