İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar ve Avcılar'da dezenfektan ve kolonya üretme bahanesiyle kiralanan depoların alkol imalathanesine dönüştürüldüğü ve buralarda sahte içki üretilip piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere 27-28 Ocak'ta operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ton 210 litre kaçak alkol, 792 boş alkol şişesi, 520 boş bidon, 1650 alkol şişesi kapağı ele geçirildi.

Ayrıca Küçükçekmece'de, merdiven altı olarak tabir edilen bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada, 1 ton 414 kilo 450 gram kaçak nargile tütünü, 254 bin 200 makaron, 61 kilo sigara tütünü, 230 paket sigara, 32 bin doldurulmuş makaron, 985 puro, 51 bin 440 sigara filtresi, 42 elektronik sigara makinesi ve 50 elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.