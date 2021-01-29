Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu değerlendirilen metil ve etil alkolle "merdiven altı" diye tabir edilen yerlerde sahte içki üreterek piyasaya süren suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen 38 zanlıdan 30'u Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara ve Tokat'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda 1444 litre sahte içki, 850 litre kaçak etil alkol, 350 sahte el dezenfektanı, sahte alkol yapımında kullanılan 21 yan ürün, 36 viski etiketi, 150 TAPDK bandrolü, 40 boş içki şişesi ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.