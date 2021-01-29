Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'den istikşafi görüşmelere övgü: Önemli bir adım
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasına İngiltere'nin Avrupa'dan sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'dan övgü geldi: Doğu Akdeniz'in istikrarı ve refahı için önemli bir adım.
İngiltere'nin Avrupa'dan sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton mesajını sosyal medya hesabı üzerinden verdi.
İngiltere'nin bölgesel gerilimlerin azaltılmasını desteklediğini vurgulayan Morton, "Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere yeniden başlamasını ve görüşmeleri devam ettirmeye yönelik taahhütte bulunmalarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
The UK welcomes the resumption of exploratory talks between Greece and Turkey to reduce regional tensions and the commitment from both sides that they will continue. This is a welcome step from our two @NATO allies and for stability and prosperity in the Eastern Mediterranean— Wendy Morton MP (@morton_wendy) January 28, 2021
Etiketler: İngiltere Türkiye- Yunanistan İlişkileri Yunanistan
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