İngiltere'nin Avrupa'dan sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton mesajını sosyal medya hesabı üzerinden verdi.

İngiltere'nin bölgesel gerilimlerin azaltılmasını desteklediğini vurgulayan Morton, "Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere yeniden başlamasını ve görüşmeleri devam ettirmeye yönelik taahhütte bulunmalarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

The UK welcomes the resumption of exploratory talks between Greece and Turkey to reduce regional tensions and the commitment from both sides that they will continue. This is a welcome step from our two @NATO allies and for stability and prosperity in the Eastern Mediterranean