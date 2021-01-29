Fransa'nın başkenti Paris'te gündem, sayısı gün geçtikçe artan çocuk çeteler.

Şehirin kalabalık ve popüler bir mahallesinde 15 yaşında bir çocuğun, dövülerek öldürülmesi, çete şiddetini bir kez daha gözler önüne derdi.

Yaşları 13 ila 18 yaş olan 9 çocuk, Rue de la Roquette mahallesinde 15 yaşındaki bir çocuğu öldürme suçuyla gözaltına alındı.

Fransız makamlarını giderek daha fazla endişelendiren bir konuyla ilgili açıklama yapan emniyet yetkilileri, çete üyeliğinin gençler arasında gün geçtikte daha fazla popüler hale geldiğini söyledi.

Polis sendikası sözcüsü Contento, grupların Snapchat veya WhatsApp üzerinden kapalı gruplar halinde iletişim kurmaları nedeniyle zor takip edildiğini açıkladı.

Paris'te, çoğunlukla şehrin kuzey ve doğusundaki dış bölgelerde yaklaşık 40 farklı grup olduğuna inanılıyor.

Gruplar arasında çıkan kavgalarda geçmişe oranla bıçaklı kavgaların çok daha fazla olduğu biliniyor.