İngiltere'nin en güçlü genci lakaplı Jack Wadman, 3 ton ağırlığındaki bir tırı 20 metre çekmeyi başardı.

Londra'nın Bognor Regris kasabasında yaşayan Wadman rekor denemesini kasabadaki spor salonunun önünde gerçekleştirdi.

Geçen yıl 2 ton çekmişti

Wadman geçen yıl 2 ton ağırlığındaki tırı 15 metre çekmişti.

Bu kez daha ağır bir tırı daha uzun süre çekerek kendi rekorunu kırdı.

17 yaşında olduğuna kimsenin inanmadığını söyleyen Wadman, ''Yaşım hakkında yalan söylediğimi düşünen çok kişi var, kimliğime doğum tarihime bakabilirsiniz'' dedi.