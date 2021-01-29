Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 tonluk tırı 20 metre çekti
[Fotoğraf: TRT Haber]
İngiltere'de 17 yaşındaki Jack Wadman, 3 ton ağırlığındaki tırı 20 metre çekti. Wadman kendi rekorunu kırdı.
İngiltere'nin en güçlü genci lakaplı Jack Wadman, 3 ton ağırlığındaki bir tırı 20 metre çekmeyi başardı.
Londra'nın Bognor Regris kasabasında yaşayan Wadman rekor denemesini kasabadaki spor salonunun önünde gerçekleştirdi.
Geçen yıl 2 ton çekmişti
Wadman geçen yıl 2 ton ağırlığındaki tırı 15 metre çekmişti.
Bu kez daha ağır bir tırı daha uzun süre çekerek kendi rekorunu kırdı.
17 yaşında olduğuna kimsenin inanmadığını söyleyen Wadman, ''Yaşım hakkında yalan söylediğimi düşünen çok kişi var, kimliğime doğum tarihime bakabilirsiniz'' dedi.
Etiketler: İngiltere
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