Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı
Balıkesir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 38 şüpheli yakalandı. Diğer 6 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden farklı vaatlerde kandırdıkları kişileri para talep ederek dolandırdığı ileri sürülen "suç örgütüne" çalışma başlattı.
Başvurular üzerine harekete geçen ekipler, 98 kişiyi dolandırdığı tespit edilen Balıkesir, İstanbul ve Gaziantep'teki 44 zanlıya eş zamanlı operasyon yaptı.
Farklı adreslerdeki 38 kişiyi gözaltına alan ekipler, zanlıların adreslerinde çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirdi.
Diğer 6 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Dolandırıcılık
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