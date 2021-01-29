Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muz konteynerinden 65 milyon liralık uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Ambarlı Limanı'nda yapılan operasyonda, muz yüklü konteynerlerde piyasa değeri 65 milyon lira olan 88 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Limanı'na getirilen konteynerleri şüpheli buldu.
Güney Amerika ülkelerinden muz yükü ile gelen konteynerler x-ray taramasından geçirildi. Şüpheli yoğunluğa rastlandı.
Konteynerler, narkotik dedektör köpeklerle de arandı. Gizli bölmeleri açan ekipler, paketler içinde 88 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Uyuşturucunun piyasa değerinin 65 milyon lira olduğu belirlendi.
İstanbul Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, riskli bulunarak aranan iki konteynerin gizli bölmelerinde 88 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. pic.twitter.com/ZXrXAO9n9J— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 29, 2021
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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