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İstanbul Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, riskli bulunarak aranan iki konteynerin gizli bölmelerinde 88 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. pic.twitter.com/ZXrXAO9n9J

Uyuşturucunun piyasa değerinin 65 milyon lira olduğu belirlendi.

Konteynerler, narkotik dedektör köpeklerle de arandı. Gizli bölmeleri açan ekipler, paketler içinde 88 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Güney Amerika ülkelerinden muz yükü ile gelen konteynerler x-ray taramasından geçirildi. Şüpheli yoğunluğa rastlandı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Limanı'na getirilen konteynerleri şüpheli buldu.

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