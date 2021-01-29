Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli-Erzincan karayolu tır geçişlerine kapatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tunceli-Erzincan kara yolu tır geçişlerine kapatıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, "Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolu, ikinci bir duyuruya kadar tır geçişlerine kapatılmıştır" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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