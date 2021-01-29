Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolu, ikinci bir duyuruya kadar tır geçişlerine kapatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

