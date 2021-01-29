Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güvenlik görevlisi uyardığı hasta yakınları tarafından darp edildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'da hasta odasındaki kalabalık ziyaretçi grubunu salgın tedbirleri kapsamında uyaran güvenlik görevlisi, hasta yakınları tarafından darp edildi..
Özel bir hastanenin güvenlik görevlisi, ameliyat olan yakınlarına geçmiş olsun ziyaretine gelen kişilerin sayısının fazla olması ve koronavirüs tedbirlerine uyulmaması üzerine uyararak, ziyaretçilerin dışarı çıkmasını istedi.
Bunun üzerine hasta odasından çıkan 17 kişi, tartıştıkları güvenlik görevlisini darp etti.
Olay sonrası darp raporu alan güvenlik görevlisi, kendisini döven kişilerden şikayetçi oldu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Toplumsal Şiddet
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