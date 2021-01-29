Özel bir hastanenin güvenlik görevlisi, ameliyat olan yakınlarına geçmiş olsun ziyaretine gelen kişilerin sayısının fazla olması ve koronavirüs tedbirlerine uyulmaması üzerine uyararak, ziyaretçilerin dışarı çıkmasını istedi.

Bunun üzerine hasta odasından çıkan 17 kişi, tartıştıkları güvenlik görevlisini darp etti.

Olay sonrası darp raporu alan güvenlik görevlisi, kendisini döven kişilerden şikayetçi oldu.