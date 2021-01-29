Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 10:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da çocuklarını dilendiren ailelere operasyon
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Esenyurt’ta çocuklarını dilendiren 5 aile, polisin günlerce süren çalışması sonucu tespit edildi. 16 çocuk devlet korumasına alınırken aileler hakkında soruşturma başlatıldı.
İlçe genelinde bir süredir yabancı uyruklu çocukların dilendirildiğini tespit eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri haftalar boyunca çocukları ve ailelerini takibe aldı.
Yapılan takip sonucunda 16 çocuğun 5 ayrı aile tarafından dilendirildiği tespit edildi. Çocuklarını dilendirilen aileler göz altına alındı.
Çocuklar sosyal hizmetlere teslim edildi
Ailelerin çocuklarını zorla dilendirmesi üzerine haklarındaki soruşturma devam ediyor.
Yasal işlemler sonrasında, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" gerekçesiyle nöbetçi Cumhuriyet Savcılarının talimatla yaş gruplarına göre çocuklar Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı devlet yurtlarına yerleştirildi.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 10:48
- 10:44
- 10:39
- 10:35
- 10:48
Sıradaki Haber
Marmara'da sıcaklık 2 ila 4 derece artacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz