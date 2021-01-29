Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Oscar", ilk görevinde 4 kilo 500 gram uyuşturucu buldu
Gaziantep'te durdurulan bir yolcu otobüsünde, narkotik köpeği "Oscar" ile yapılan aramada, bir çantanın içine gizlenmiş 4 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Askoç uygulama noktasında takipte olan bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Jandarma bünyesinde narkotik köpeği olarak göreve başlayan ve ilk operasyonuna çıkan "Oscar", otobüste yaptığı aramada bir çantanın içine gizlenmiş 4 kilo 500 gram uyuşturucu tespit etti.
Yolculardan 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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