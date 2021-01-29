Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ordu, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri, Konya'nın Ereğli ilçesi ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artarak yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusu, zamanla Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.