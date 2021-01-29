Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 09:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polislerin bayrak hassasiyeti kamerada
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle Türk bayrağı asılı tabela yere düştü. 2 sivil polis memurunun bayrağı yerden kaldırması güvenlik kamerasına yansıdı.
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Cumhuriyet Caddesinde bir mobilya dükkanının tabelasının düşmesine neden oldu. Rüzgarın etkisiyle tabelada asılı Türk bayrağı yere savruldu.
İş yerinin bulunduğu caddede devriye gezen sivil polis memurları da yerde duran bayrağı alarak bir apartman sahibine teslim etti.
Sivil polislerin bu duyarlı hareketi iş yeri kamerasına yansırken polislerin bu davranışları da sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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