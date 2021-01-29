Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde tedbirlere uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza
Kırklareli'nde bir restoranda toplu halde alkol tüketen 6 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.
Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıköy köyünde bir restoranda Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine iş yerini denetledi.
Ekipler, restoranda alkol tükettiği belirlenen E.S, H.G., S.T., İ.A., Ö.P. ve İ.A.'ya COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira ceza yazdı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 10:20
- 10:21
- 10:09
- 10:16
- 10:18
Sıradaki Haber
Sivas'ta 385 köy yolu ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz