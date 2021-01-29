İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1044 iş yeri denetlendi, 15 bin 316 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina tedbirine uymayan bir, maske takmayan 97, yasaklanan yerde sigara içen 45, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 88 kişi ile maske takma kuralına uyulmayan bir, koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 119 şüpheli yakalandı.

Trafik kontrollerinde ise 1082 araç denetlendi.