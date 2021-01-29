Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ovacık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Soğanlı köyünde COVID-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Açıklamada, karantinayı ihlal edenlere idari para cezaları ile haklarına adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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