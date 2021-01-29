Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ovacık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Soğanlı köyünde COVID-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, karantinayı ihlal edenlere idari para cezaları ile haklarına adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.