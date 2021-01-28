Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de işçi servisi tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi yapan minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Tavukhanelerden fabrikalara götürülmek üzere tavuk yüklemesi yapan işçileri taşıyan minibüs, Bandırma- Çanakkale karayolu Hıdır Mahallesi kavşağı mevkisinde bir tıra arkadan çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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