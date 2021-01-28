Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrin’de YTB iş birliğinde Anadolu Kültür Merkezi açıldı
[Fotoğraf: AA]
Afrin’de, Bülbülzade Vakfı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğinde Anadolu Kültür Merkezi açıldı.
Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de, Anadolu Kültür Merkezi'nin açılışı için tören düzenlendi.
Açılışa Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) temsilcileri, STK temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Hizmete açılan Anadolu Kültür Merkezlerinde, eğitim, kültür, sanat ve fikir çalışmaları, dil kursları, hat ve müzik kursları, meslek edindirme kursları verilecek.
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