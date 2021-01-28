Yakalanan 35 şüpheliden 6'sı, farklı bir soruşturma kapsamında arandıkları illere gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 11'i tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece toplam tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

Aralarında ihraç edilmiş hakim, asker ve emniyet mensubu var

İzmir'de önceki gün, FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda aralarında firari eski emniyet müdürü M.T. ile meslekten ihraç edilmiş hakim, asker ve emniyet mensuplarının da olduğu toplam 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye dün sevk edilen 7 zanlıdan aralarında firari eski emniyet müdürü M.T'nin de bulunduğu 5'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.