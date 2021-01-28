Bir ihbarı değerlendiren Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014'te Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde karıştığı olayda "kasten öldürme" suçundan aranan ve 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K'nin Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiği bilgisine ulaştı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Ö.K. isimli zanlı yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Ö.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.