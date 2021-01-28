Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan otomobilde 21 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta 21 kilo 114 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu tacirlerine yönelik Ağrı ve Adıyaman il emniyet müdürlüklerince ortak çalışma yapıldı.
Bu kapsamda polislerce takibe alınan bir araç, Ağrı kent merkezi Şeker Kavşağı'nda durdurulup arandı. Aramada, araçtaki 3 çuvala gizlenen 21 kilo 114 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 zanlı hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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