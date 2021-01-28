Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 17:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Manisa’da çaya düşen aracın sürücüsü aranıyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Manisa’nın Akhisar ilçesinde köprüden geçen kamyonet çaya düştü, sürücü aranıyor.
Zeytinliova Mahallesi’ne zeytin taşıyan Özkan Atak yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, iddiaya göre dün saat 16.30’da köprüden geçerken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu çaya düştü.
Araç kaza yerine yaklaşık 2,5 kilometre ileride bulundu.
Kamyonetin sürücüsü Atak'a ise ulaşılamadı. AFAD arama kurtarma çalışması başlattı.
Etiketler: AFAD
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